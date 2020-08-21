Причины взрыва дома в Ярославле: в квартире делали натяжной потолок

Разрушены перекрытия с 6 по 1 этаж

Жильцы дома №5 корпус 2 по улице Батова рассказали, почему мог произойти взрыв, частично разрушивший 10-этажный дом.

- В квартире где все произошло, делали ремонт, сегодня занимались натяжным потолком. В помещении уже пахло газом, а когда включили тепловую пушку - бабахнуло. Мужчина, который натягивал потолок, вылетел в окно, а погибла, скорее всего, хозяйка этой квартиры, - рассказывают соседи.

Также, по словам жильцов дома, в квартирах пахло газом примерно с пяти часов вечера, но никто никаких действий не предпринимал. Сильнейший хлопок, от которого разрушились перекрытия нескольких этажей, прогремел около 19.40. На данный момент известно об одном погибшем и четырех пострадавших. На месте работают кинологи с собаками, под завалами еще могут оставаться люди. Сейчас ведутся поиски двух человек, в том числе ребенка.

Дом оцеплен, внутрь никого не пускают. Волонтеры уже развезли часть жильцов дома по друзьям и родственникам, у кого нет возможности уехать, могут жить в гостинице "Которосль". С шокированными ярославцами работают психологи, особенно в помощи нуждаются дети. Один мальчик во время эвакуации потерялся и с трудом нашел свою бабушку.