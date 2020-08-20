«За помощью не обращались». В ярославском парке прокомментировали падение мальчика с батута

Сейчас проводится детальная проверка обстоятельств инцидента Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Дирекции городских парков культуры и отдыха Ярославля прокомментировали несчастный случай, который произошел в парке на Даманском 18 августа. При падении с батута четырехлетний мальчик сломал предплечье. СКР по Ярославской области возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, а прокуратура Ярославской области инициировала проверку всех аттракционов парка.

- Данный батут принадлежит одному из арендаторов, аттракцион имеет все необходимые допуски и при соблюдении правил посещения аттракциона безопасен для гостей парка. Стоит отметить, что ни к администрации парка, ни за оказанием немедленной медицинской помощи родители ребенка сразу после случившегося не обращались, - пояснила и.о.директора МУП «Дирекция городских парков культуры и отдыха Ярославля» Вера Виноградова.

И добавила, что сейчас проводится детальная проверка обстоятельств инцидента.