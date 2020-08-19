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Прокуратура проверит все аттракционы в парке на Даманском острове в Ярославле

Поводом стало падение ребенка с батута
Полина ВачнадзеПолинаВачнадзе
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Прокуратура проверит все аттракционы в парке

Прокуратура проверит все аттракционы в парке

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура Ярославской области организовала проверку всех аттракционов в парке на Даманском острове. Поводом для этого стало неудачное падение 4-летнего мальчика с батута. Напомним, что ЧП произошло вчера, 18 августа на одном из аттракционов. Ребенок упал и сломал руку.

Также региональная прокуратура будет контролировать ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

ЧП