Прокуратура проверит все аттракционы в парке на Даманском острове в Ярославле

Прокуратура проверит все аттракционы в парке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура Ярославской области организовала проверку всех аттракционов в парке на Даманском острове. Поводом для этого стало неудачное падение 4-летнего мальчика с батута. Напомним, что ЧП произошло вчера, 18 августа на одном из аттракционов. Ребенок упал и сломал руку.

Также региональная прокуратура будет контролировать ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».