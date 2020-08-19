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В Ярославле четырехлетний ребенок упал с батута и получил перелом

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Светлана КрутиковаСветланаКрутикова
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Врачи диагностировали у ребенка перелом предплечья

Врачи диагностировали у ребенка перелом предплечья

Фото: Евгения ГУСЕВА

Инцидент произошел вчера, 18 августа, днем на Даманском острове в Ярославле.

По информации пресс-службы СК России по Ярославской области, четырехлетний мальчик упал с надувного батута в виде горки и получи травму. Врачи диагностировали у ребенка закрытый перелом левого предплечья со смещением.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ЧП. Кроме того, следователи выясняют, кто ответственен за безопасную эксплуатацию игрового оборудования.

ЧП