В Ярославле четырехлетний ребенок упал с батута и получил перелом

Врачи диагностировали у ребенка перелом предплечья Фото: Евгения ГУСЕВА

Инцидент произошел вчера, 18 августа, днем на Даманском острове в Ярославле.

По информации пресс-службы СК России по Ярославской области, четырехлетний мальчик упал с надувного батута в виде горки и получи травму. Врачи диагностировали у ребенка закрытый перелом левого предплечья со смещением.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ЧП. Кроме того, следователи выясняют, кто ответственен за безопасную эксплуатацию игрового оборудования.