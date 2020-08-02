Водитель, который врезался в столб в центре Ярославля, был пьян
В отношении 23-летнего водителя, который вчера спровоцировал аварию на улице Свободы в Ярославле, возбуждено уголовное дело. Экспертиза показала, что молодой человек был пьян.
Напомним, что в ДТП погибла 18-летняя девушка, еще два человека серьезно пострадали. Сам водитель от удара вылетел через лобовое стекло, сейчас он, как и выжившие пассажиры иномарки, находится в больнице.
Авария произошла рано утром 1 августа. Машина врезалась в столб электрического освещения. Чтобы достать пассажиров иномарки из салона, специалистам пришлось срезать крышу автомобиля.
ИСТОЧНИК KP.RU