Водитель, который врезался в столб в центре Ярославля, был пьян

2 Авг. 2020 2020-08-02T13:29:40+03:00

Экспертиза показала, что водитель был пьян. Фото: УМВД по Ярославской области

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В отношении 23-летнего водителя, который вчера спровоцировал аварию на улице Свободы в Ярославле, возбуждено уголовное дело. Экспертиза показала, что молодой человек был пьян.

Напомним, что в ДТП погибла 18-летняя девушка, еще два человека серьезно пострадали. Сам водитель от удара вылетел через лобовое стекло, сейчас он, как и выжившие пассажиры иномарки, находится в больнице.

Авария произошла рано утром 1 августа. Машина врезалась в столб электрического освещения. Чтобы достать пассажиров иномарки из салона, специалистам пришлось срезать крышу автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU