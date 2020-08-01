В Ярославле машина ночью врезалась в столб

1 Авг. 2020 2020-08-01T12:16:35+03:00

Чтобы достать из салона людей, пришлось срезать крышу машины Фото: УМВД по Ярославской области

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ДТП на улице Свободы в Ярославле произошло сегодня под утро, в 3:15. Автомобиль "Саманд", которым, по предварительной информации, управлял 23-летний мужчина, влетел в столб уличного освещения. Водитель, судя по всему, ехал на высокой скорости и не справился с управлением.

Первыми на месте аварии оказались сотрудники Росгвардии - они неподалеку патрулировали улицы. Росгвардейцы оказали доврачебную помощь водителю, который вылетел через лобовое стекло. Чтобы не допустить возгорания машины, сняли клеммы с аккумулятора.

Когда на место приехали специалисты Центра гражданской защиты, водителем уже занимались медики, а вот трое пассажиров так и находились в машине - они оказались зажаты в салоне покореженным железом и сами не могли выбраться.

- Вместе с пожарными расчетами, медиками и бойцами Росгвардии спасатели, используя гидравлическое оборудование, деблокировали троих пострадавших. Для этого пришлось срезать крышу авто и применять специальные "ножницы" для освобождения людей, - рассказали в Центре гражданской защиты Ярославля.

По данным пресс-службы регионального УВД, пострадали в аварии четыре человека. Сам водитель нуждается в амбулаторном лечении, пассажирам авто досталось больше. Двух 18-летних девушек и 24-летнего мужчину госпитализировали. У девушек травмы ног.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

ФОТО: группа МКУ "Центр гражданской защиты" города Ярославля ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU