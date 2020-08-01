Умерла девушка, попавшая в аварию на улице Свободы в Ярославле
В больнице скончалась 18-летняя девушка, которая сегодня, 1 августа, попала в аварию на улице Свободы в Ярославле.
Напомним, что ДТП произошло около 3 часов утра. Машина "Саманд" под управление 23-летнего мужчины врезалась в столб.
Водитель вылетел через лобовое стекло, чтобы достать пассажиров, спасателям пришлось специальными "ножницами" резать крышу автомобиля. В аварии пострадали три человека: 24-летний мужчина и две 18-летние девушки. Одна из пострадавших сегодня скончалась в больнице. Вторая - в реанимации.
КП-Ярославль приносит свои соболезнования родным и близким погибшей девушки.
ИСТОЧНИК KP.RU