Умерла девушка, попавшая в аварию на улице Свободы в Ярославле

1 Авг. 2020 2020-08-01T21:25:08+03:00

Напомним, что ДТП произошло около 3 часов утра Фото: УМВД по Ярославской области

Ей было всего 18 лет

Изменить размер текста: A A

В больнице скончалась 18-летняя девушка, которая сегодня, 1 августа, попала в аварию на улице Свободы в Ярославле.

Напомним, что ДТП произошло около 3 часов утра. Машина "Саманд" под управление 23-летнего мужчины врезалась в столб.

Водитель вылетел через лобовое стекло, чтобы достать пассажиров, спасателям пришлось специальными "ножницами" резать крышу автомобиля. В аварии пострадали три человека: 24-летний мужчина и две 18-летние девушки. Одна из пострадавших сегодня скончалась в больнице. Вторая - в реанимации.

КП-Ярославль приносит свои соболезнования родным и близким погибшей девушки.

ИСТОЧНИК KP.RU