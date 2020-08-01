2020-08-01T21:25:08+03:00
Происшествия

Умерла девушка, попавшая в аварию на улице Свободы в Ярославле

Ей было всего 18 лет
Поделиться:
Напомним, что ДТП произошло около 3 часов утраНапомним, что ДТП произошло около 3 часов утраФото: УМВД по Ярославской области
Изменить размер текста:

В больнице скончалась 18-летняя девушка, которая сегодня, 1 августа, попала в аварию на улице Свободы в Ярославле.

Напомним, что ДТП произошло около 3 часов утра. Машина "Саманд" под управление 23-летнего мужчины врезалась в столб.

Водитель вылетел через лобовое стекло, чтобы достать пассажиров, спасателям пришлось специальными "ножницами" резать крышу автомобиля. В аварии пострадали три человека: 24-летний мужчина и две 18-летние девушки. Одна из пострадавших сегодня скончалась в больнице. Вторая - в реанимации.

КП-Ярославль приносит свои соболезнования родным и близким погибшей девушки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24