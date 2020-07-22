2020-07-22T08:11:23+03:00
Общество

В Ярославле нашли девушку, которая ушла из дома

Анастасия пропала в Ленинском районе города
Полина Вачнадзе
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Девушку нашли. ФОТО: группа "ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас" ВКонтактеДевушку нашли. ФОТО: группа "ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас" ВКонтакте
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В Ярославле разыскали и вторую девушку, которая 20 июля ушла из дома и перестала выходить на связь с родными.

16-летнюю Анну искали около суток. Подробности того, где она пропадала, не раскрывают.

Одновременно с ней, тоже 20 июля, из дома во Фрунзенском районе Ярославля ушла 13-летняя Анастасия. Ее, к счастью, тоже живой и здоровой нашли вчера, следователи регионального СРК проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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