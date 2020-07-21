21 Июль 2020 2020-07-21T13:53:10+03:00

В Ярославле пропала еще одна девушка-подросток ФОТО: группа "ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас" ВКонтакте

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В Ярославле ищут еще одну девушку-подростка. 16-летняя Анна Кузнецова, также как и 13-летняя Анастасия Груздева, ушла из дома 20 июля. Девушка живет в Ленинском районе города.

На вид ей 17 лет, рост 173 сантиметра, волосы темные до плеч, серые глаза. Предположительно была одета в черные джинсы, белые кеды, забрызганные черной краской из баллончика. При себе был зеленый рюкзак.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Анны Кузнецовой, просьба позвонить по телефонам полиции 02, 102 или 112 (с сотового) или на номер горячей линии ЯрСпаса 8-910-964-08-38.

ИСТОЧНИК KP.RU