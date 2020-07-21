21 Июль 2020 2020-07-21T15:12:54+03:00

В Ярославле нашли девушку с розовыми волосами Фото: СУ СКР по Ярославской области

Сутки о ней ничего не было известно

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В Ярославле нашли 13-летнюю девушку, отличительной чертой которой были розовые волосы. Анастасия ушла из дома во Фрунзенском районе 20 июля и перестала выходить на связь с родными.

В поисках девушки были задействованы следователи, криминалисты, сотрудники полиции и волонтеры. Благодаря их совместным действиям, подростка нашли. Известно, что из дома Анастасия ушла в первый раз.

- Жизни и здоровью девушки ничего не угрожает. Сейчас следователи опрашивают несовершеннолетнюю, устанавливаются все обстоятельства ее исчезновения, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Также органы следствия благодарят всех, кто принимал участие в поисках подростка.

Поиски 16-летней Анны Кузнецовой продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU