2020-07-21T15:12:54+03:00
Общество

В Ярославле нашли девушку с розовыми волосами

Сутки о ней ничего не было известно
Полина Вачнадзе
Поделиться:
В Ярославле нашли девушку с розовыми волосамиВ Ярославле нашли девушку с розовыми волосамиФото: СУ СКР по Ярославской области
Изменить размер текста:

В Ярославле нашли 13-летнюю девушку, отличительной чертой которой были розовые волосы. Анастасия ушла из дома во Фрунзенском районе 20 июля и перестала выходить на связь с родными.

В поисках девушки были задействованы следователи, криминалисты, сотрудники полиции и волонтеры. Благодаря их совместным действиям, подростка нашли. Известно, что из дома Анастасия ушла в первый раз.

- Жизни и здоровью девушки ничего не угрожает. Сейчас следователи опрашивают несовершеннолетнюю, устанавливаются все обстоятельства ее исчезновения, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Также органы следствия благодарят всех, кто принимал участие в поисках подростка.

Поиски 16-летней Анны Кузнецовой продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле на Ленинградском проспекте забил горячий источник
В Ярославской области в среду ожидается гроза
Рыбинск отметит День города дореволюционными танцами
В Ярославле нашли девушку с розовыми волосами
Житель Рыбинска убил знакомого из мести
В Ярославле пропала еще одна девушка-подросток
В угличскую колонию пытались перекинуть 32 телефона и дрожжи
В Ярославле будет построена еще одна школа
В Рыбинске изменили проект набережной по просьбам горожан
В Ярославской области возбудили уголовное дело из-за убийства собаки
В Ярославле из магазина украли больше сотни трусов
В Ярославле пропала пенсионерка, которая нуждается в медпомощи
Ярославец в пьяном угаре до смерти избил своего отца
В Ярославле пропала 13-летняя девушка с розовыми волосами
День города Ярославля: стала известна предварительная программа праздника
В Ярославле осудили вымогателей, которые познакомились с мужчиной от имени несовершеннолетней девочки
Ярославна получит с управляющей компании деньги за падение на тротуаре
Ярославские школьники сдали ЕГЭ по биологии и иностранным языкам
В Ярославской области снова будет гроза
На дороги Ярославской области выйдут 10 новых автобусов
Ярославским НКО в работе помогает «Ресурсный центр»