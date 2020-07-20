Здание транспортной полиции в Ярославле пострадало и от огня, и от воды

20 Июль 2020 2020-07-20T14:45:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Судя по фотографиям, сделанным уже после того, как пожарные полностью пролили здание, оно восстановлению уже не подлежит. То, что не смог уничтожить огонь, доделала вода.

Напомним, что пожар в доме на улице Ухтомского,7, где находился следственный отдел Северного ЛУ МВД России на транспорте, начался 19 июля около 14 часов. Тушили его почти 50 пожарных, густым дымом заволокло все ближайшие улицы. А пока спасатели пытались погасить пламя, несознательные ярославцы всячески им в этом мешали.

Причины возгорания пока устанавливаются. Одна из главных версий – короткое замыкание.

Здание практически полностью уничтожено. ФОТО: пресс-служба Северного ЛУ МВД России на транспорте

В выходной день полицейских на рабочих местах не было, вероятно, благодаря этому удалось избежать жертв. Сейчас решается вопрос, где будут работать сотрудники следственного отдела. Так как Управлению принадлежит еще несколько зданий, вероятно, что следователи займут в них свободные кабинеты.

ИСТОЧНИК KP.RU