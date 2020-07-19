В Ярославле горит здание транспортной полиции

19 Июль 2020 2020-07-19T16:40:10+03:00

По данным на 16 часов, пожар еще не был потушен Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

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Сегодня, 19 июля, в Ярославле загорелось одно из зданий северного линейного управления МВД России на транспорте.

- В 14 часов на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании по адресу: проезд Ухтомского, 7. На место происшествия выехали пожарные расчеты. Горит кровля здания. Угрозы распространения огня на соседние строения нет. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

По данным на 16 часов, пожар еще не потушен. Сотрудники МЧС продолжают работать на месте ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU