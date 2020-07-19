2020-07-19T16:40:10+03:00
Общество

В Ярославле горит здание транспортной полиции

На месте работают пожарные
Светлана Крутикова
Поделиться:
По данным на 16 часов, пожар еще не был потушенПо данным на 16 часов, пожар еще не был потушенФото: ГУ МЧС по Ярославской области
Изменить размер текста:

Сегодня, 19 июля, в Ярославле загорелось одно из зданий северного линейного управления МВД России на транспорте.

- В 14 часов на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании по адресу: проезд Ухтомского, 7. На место происшествия выехали пожарные расчеты. Горит кровля здания. Угрозы распространения огня на соседние строения нет. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

По данным на 16 часов, пожар еще не потушен. Сотрудники МЧС продолжают работать на месте ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Появилось видео с места пожара в здании транспортной полиции в Ярославле
В Ярославле горит здание транспортной полиции
Жительница Ярославля попалась на удочку телефонных мошенников
В Ярославле из дома престарелых сбежал мужчина
В Волковском театре в Ярославле возобновились репетиции
200 ярославских медиков получили выплаты за заражение COVID-19
«Сел в машину к незнакомым людям»: в Ярославской области пропал 24-летний парень
В Ярославской области машина вылетела в кювет и врезалась в трубу: погиб пассажир
В ДТП в Ярославской области пострадали четыре ребенка
В Ярославской области сокращают количество коек для COVID-больных
В Рыбинске под окнами многоэтажного дома обнаружили тело пенсионерки
В мэрии Ярославля назвали дороги, которые отремонтируют в 2021 году: список
В Ярославской области проводят проверку по факту загрязнения озера Неро
В Ярославле за выпавших из окон детей накажут их родителей
В ярославских больницах стационары возобновляют свою работу
В Ярославле из окна выпала двухлетняя девочка
Ярославну за отказ убирать улицы города оштрафовали на 150 тысяч рублей
В Рыбинске установят самоходную зенитку «Шилка»
МЧС: гидрологическая ситуация в Ярославской области стабильная
В Ярославле аренда земли под спорткомплексами выросла в 8 раз
Специалисты филиала «Россети Центр» пресекли безучетное энергопотребление в Ярославской области
Житель Рыбинска выращивал около дома коноплю «для себя»
Мэрия Ярославля пересмотрела вопрос переноса остановки на улице Колышкина