В Ярославле горит здание транспортной полиции
На месте работают пожарные
По данным на 16 часов, пожар еще не был потушенФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Сегодня, 19 июля, в Ярославле загорелось одно из зданий северного линейного управления МВД России на транспорте.
- В 14 часов на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании по адресу: проезд Ухтомского, 7. На место происшествия выехали пожарные расчеты. Горит кровля здания. Угрозы распространения огня на соседние строения нет. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.
По данным на 16 часов, пожар еще не потушен. Сотрудники МЧС продолжают работать на месте ЧП.
ИСТОЧНИК KP.RU