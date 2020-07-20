2020-07-20T14:05:27+03:00
Происшествия

Двое нетрезвых ярославцев мешали пожарным тушить здание полиции

И устроили массовую драку
Полина Вачнадзе
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Пока одни тушили, другие им мешалиПока одни тушили, другие им мешали
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Здание транспортной полиции в Ярославле полыхало около 6 часов 19 июля. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание.

И пока одни ярославцы, имеются в виду пожарные, добросовестно выполняли свой долг и пытались унять пламя, другие им в этом активно мешали. Двое мужчин, судя по всему, жители соседнего дома, в состоянии алкогольного опьянения лезли к огнеборцам и не давали им выполнять свою работу.

- Мужчины нецензурно выражались, мешали работать. Сотрудники полиции сделали им замечание, но они не успокоились, - пояснили в пресс-службе ведомства.

В итоге завязалась потасовка, в которой приняли участие около 10 человек. На помощь сотрудникам МЧС пришли полицейские, а также местные жители. Дебоширов скрутили и доставили в дежурную часть. В отношении обоих составлены протоколы о мелком хулиганстве и появлении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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