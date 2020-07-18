2020-07-18T12:55:32+03:00
Общество

В Ярославле за выпавших из окон детей накажут их родителей

В момент ЧП мамы и папы малышей были пьяны
Светлана Крутикова
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В отношении родителей оставили протоколы об административном правонарушенииВ отношении родителей оставили протоколы об административном правонарушенииФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Ранее КП-Ярославль сообщала о том, что 12 июля в Красноперекопском районе из окна четвертого этажа выпал 4-летний мальчик. Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу. Через три дня аналогичное ЧП произошло в Заволжском районе. Из окна квартиры, расположенной на 7 этаже, выпал двухлетний малыш. К счастью, он выжил. Мальчика госпитализировали.

По данным фактам сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних провели проверку и установили, что в момент ЧП дети находились дома вместе с родителями. Однако взрослые были пьяны. В первом случае родители уснули, оставив окно открытым. А во втором - мама вышла из комнаты, малыш остался в комнате, где было открыто окно, один.

- В отношении родителей сотрудники ПДН составили протоколы об административном правонарушении и направили документы для рассмотрения в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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