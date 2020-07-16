В Ярославле из окна седьмого этажа выпал ребенок
ЧП произошло вчера, 15 июля, около девяти часов вечера на улице Саукова. Из окна квартиры на седьмом этаже выпал маленький ребенок. Мальчику еще нет двух лет.
- Жив. Ребенка увезла реанимация. Видимых повреждений у мальчика не обнаружено, - написали в социальных сетях очевидцы произошедшего.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.
За последнее время это уже не первый случай. 13 июля в Рыбинске разбился насмерть двухлетний ребенок, выпавший из окна шестого этажа. 12 июля в Ярославле из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, выпал 4-летний мальчик. К счастью, ребенок выжил. С травмами его доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU