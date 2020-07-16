2020-07-16T09:16:21+03:00
Общество

В Ярославле из окна седьмого этажа выпал ребенок

Мальчик находится в больнице
Светлана Крутикова
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ЧП произошло на улице Саукова. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтактеЧП произошло на улице Саукова. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте
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ЧП произошло вчера, 15 июля, около девяти часов вечера на улице Саукова. Из окна квартиры на седьмом этаже выпал маленький ребенок. Мальчику еще нет двух лет.

- Жив. Ребенка увезла реанимация. Видимых повреждений у мальчика не обнаружено, - написали в социальных сетях очевидцы произошедшего.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

За последнее время это уже не первый случай. 13 июля в Рыбинске разбился насмерть двухлетний ребенок, выпавший из окна шестого этажа. 12 июля в Ярославле из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, выпал 4-летний мальчик. К счастью, ребенок выжил. С травмами его доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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