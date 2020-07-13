В Ярославле из окна четвертого этажа выпал 4-летний ребенок

13 Июль 2020 2020-07-13T13:02:37+03:00

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ЧП произошло вчера, 12 июля, на улице Калмыкова в Красноперекопском районе. Из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, выпал 4-летний мальчик. Ребенка с травмами доставили в больницу.

- По предварительной информации, мальчик находился дома вместе с родителями, в комнате было открыто окно. Ребенок облокотился на москитную сетку и выпал, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В настоящее время по факту ЧП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Полиция напоминает родителям: не оставляйте маленьких детей без присмотра, не держите окна открытыми настежь, помните, что москитные сетки не являются надежной защитой.

ИСТОЧНИК KP.RU