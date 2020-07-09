В Ярославле разыскали пропавшего подростка

9 Июль 2020 2020-07-09T14:06:32+03:00

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В Ярославле разыскали 14-летнего Артемия Р., который ушел из дома в поселке Октябрьский 6 июля. Мальчик жив и здоров. О завершении поисков сообщили в группе ЯРОО поиск детей и взрослых «ЯрСпас» и поблагодарили всех неравнодушных за помощь. Подробности того, почему юноша ушел из дома и где он был в эти дни, не разглашаются.

А в Пошехонском районе нашли тело 36-летнего Сергея Маркова. 25 июня мужчина ушел в лес и не вернулся. СРК по Ярославской области проводит проверку, однако, говорится, что на данный момент признаков насильственной смерти не обнаружено.

ИСТОЧНИК KP.RU