8 Июль 2020 2020-07-08T13:55:49+03:00

В Ярославле пропал 14-летний подросток. ФОТО: группа "ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас" ВКонтакте

Мальчик ушел из дома 6 июля и до сих пор не вернулся

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В Ярославле вновь ищут пропавшего подростка. 14-летний Артемий Рузин ушел из дома в поселке Октябрьский 6 июля и пропал.

На вид юноше 16 лет, рост 180 сантиметров, плотного телосложения, волосы каштановые.

Был одет в черно-белую футболку, коричневые брюки, черные кроссовки.

Если вы видели Артемия после 6 июля, просьба позвонить по телефонам 02, 102 или 112, а также по номеру горячей линия ЯрСпас 8-910-964-08-38.

ИСТОЧНИК KP.RU