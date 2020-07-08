В Ярославле пропал 14-летний подросток
Мальчик ушел из дома 6 июля и до сих пор не вернулся
В Ярославле пропал 14-летний подросток. ФОТО: группа "ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас" ВКонтакте
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В Ярославле вновь ищут пропавшего подростка. 14-летний Артемий Рузин ушел из дома в поселке Октябрьский 6 июля и пропал.
На вид юноше 16 лет, рост 180 сантиметров, плотного телосложения, волосы каштановые.
Был одет в черно-белую футболку, коричневые брюки, черные кроссовки.
Если вы видели Артемия после 6 июля, просьба позвонить по телефонам 02, 102 или 112, а также по номеру горячей линия ЯрСпас 8-910-964-08-38.
ИСТОЧНИК KP.RU