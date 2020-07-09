В Ярославской области нашли тело мужчины, пропавшего 2 недели назад
Мужчина ушел в лес и не вернулся
Мужчина пропал 2 недели назад. ФОТО: группа "Поисковый отряд "Лиза Алерт" Ярославской области
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В Пошехонском районе нашли тело 36-летнего Сергея Маркова. Мужчина пропал еще 25 июня – уехал в лес и не вернулся, телефон не отвечал. Искали его две недели: полиция, родственники, добровольцы. Нашли тело волонтеры.
Как сообщили в СКР по Ярославской области, труп сейчас направлен на экспертизу. По предварительной информации, внешних признаков насильственной смерти нет.
ИСТОЧНИК KP.RU