В Ярославской области нашли тело мужчины, пропавшего 2 недели назад

9 Июль 2020 2020-07-09T09:02:28+03:00

Мужчина ушел в лес и не вернулся

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В Пошехонском районе нашли тело 36-летнего Сергея Маркова. Мужчина пропал еще 25 июня – уехал в лес и не вернулся, телефон не отвечал. Искали его две недели: полиция, родственники, добровольцы. Нашли тело волонтеры.

Как сообщили в СКР по Ярославской области, труп сейчас направлен на экспертизу. По предварительной информации, внешних признаков насильственной смерти нет.

ИСТОЧНИК KP.RU