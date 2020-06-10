2020-06-10T11:58:44+03:00
Общество

Отчаянно звал на помощь: ярославна спасла привязанного к дереву щенка

Животное больше двух дней просидело на жаре без воды и еды
Светлана Крутикова
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Щенку ищут дом. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтактеЩенку ищут дом. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте
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Новая история, связанная с жестоким обращением с животными, всколыхнула Ярославль. Произошла она в районе поселка Норское. Кто-то привязал щенка к дереву и оставил его на жаре без еды и воды.

Жалобный вой слышали еще в воскресенье, 7 июня, но тогда никто не обратил на это внимания. Лишь в понедельник одна из местных жительниц, услышав обессиленный собачий лай, отправилась на поиски животного.

- Она увидела обезвоженное и изможденное тельце, привязанное к дереву, щенок совсем уже был слаб, практически не шевелился! Она позвонила мне и спросила, что делать, я просила срочно напоить его, так как у него обезвоживание организма, - написала в социальной сети знакомая той женщины.

Ярославна, нашедшая животное, живет в коммуналке и оставить щенка у себя не может, как не может и бросить его на улице. Поэтому сейчас подруги ищут тех, кто сможет приютить собаку. В комментариях под постом уже откликнулись жители Ярославля и Ростова, готовые забрать щенка.

Напомним, несколько дней назад в Ярославле произошел еще один душераздирающий инцидент. Из окна многоэтажки выкинули двух щенков. Один из них погиб, другому требуется операция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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