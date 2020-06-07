2020-06-07T12:28:04+03:00
Общество

Ярославцы просят наказать соседей, жестоко убивших щенков

Двух собачек выкинули из окна многоэтажки
Полина Вачнадзе
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Ярославцы просят наказать тех, у кого поднялась рука на беззащитных щенятЯрославцы просят наказать тех, у кого поднялась рука на беззащитных щенятФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Придать дело огласке решила жительница одного из домов на Соколе. Рано утром кто-то из ее соседей выкинул в окно двух щенят. Малыши, конечно же, разбились - один сразу, другой умер чуть попозже.

- Эта ... просто взяла и вышвырнула их. Я хочу придать этому делу огласку. Очень хочу найти эту ..., которая так поступила, - пишет в социальных сетях жительница этого дома Евгения.

Других жильцов дома такая жестокость по отношению в беззащитным животным тоже не оставила равнодушными. Ярославцы вызвали полицию и надеются, что будет возбуждено уголовное дело - а статья за жестокое обращение с братьями нашими меньшими в Уголовном кодексе имеется - и нелюдей накажут по всей строгости.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области, по сообщению проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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