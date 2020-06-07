Ярославцы просят наказать соседей, жестоко убивших щенков
Придать дело огласке решила жительница одного из домов на Соколе. Рано утром кто-то из ее соседей выкинул в окно двух щенят. Малыши, конечно же, разбились - один сразу, другой умер чуть попозже.
- Эта ... просто взяла и вышвырнула их. Я хочу придать этому делу огласку. Очень хочу найти эту ..., которая так поступила, - пишет в социальных сетях жительница этого дома Евгения.
Других жильцов дома такая жестокость по отношению в беззащитным животным тоже не оставила равнодушными. Ярославцы вызвали полицию и надеются, что будет возбуждено уголовное дело - а статья за жестокое обращение с братьями нашими меньшими в Уголовном кодексе имеется - и нелюдей накажут по всей строгости.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области, по сообщению проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.
ИСТОЧНИК KP.RU