Ярославцы просят наказать соседей, жестоко убивших щенков

7 Июнь 2020 2020-06-07T12:28:04+03:00

Ярославцы просят наказать тех, у кого поднялась рука на беззащитных щенят Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Придать дело огласке решила жительница одного из домов на Соколе. Рано утром кто-то из ее соседей выкинул в окно двух щенят. Малыши, конечно же, разбились - один сразу, другой умер чуть попозже.

- Эта ... просто взяла и вышвырнула их. Я хочу придать этому делу огласку. Очень хочу найти эту ..., которая так поступила, - пишет в социальных сетях жительница этого дома Евгения.

Других жильцов дома такая жестокость по отношению в беззащитным животным тоже не оставила равнодушными. Ярославцы вызвали полицию и надеются, что будет возбуждено уголовное дело - а статья за жестокое обращение с братьями нашими меньшими в Уголовном кодексе имеется - и нелюдей накажут по всей строгости.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области, по сообщению проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU