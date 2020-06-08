Ярославцев просят помочь щенку, которого хозяева выбросили с балкона

8 Июнь 2020 2020-06-08T14:31:13+03:00

Брат собачки умер сразу, а у Люси есть шанс на спасение

Изменить размер текста: A A

История необъяснимой человеческой жестокости потрясла в минувшие выходные, наверное, весь Ярославль. С балкона многоэтажки на Соколе кто-то выкинул двух щенков-подростков. Жители дома уверены, что это сделали их соседи-алкоголики.

- Как к ним попали щенки неизвестно. Каких ужасов натерпелись, живя там, можно только догадываться. Но такое зверство переходит все границы! Кто дал им право отнимать жизнь у этих малышей? – задают риторический вопрос в группе «Твори добро зоозащитная группа Ярославль».

Один щенок умер прямо там, под балконом. Девочка же чудом уцелела: она отползла в кусты, ее нашли и сначала даже не поняли, что малышка жива, такое слабое было дыхание.

- Доставили в клинику, рентген показал, что от удара обломилась кость, на снимке хорошо видно, что нужна срочная операция и еще обязательное обследование на внутренние повреждения органов. Щенок постоянно скулит и плачет. Это невозможно видеть и слышать, - пишут зоозащитники.

Персонал ветклиники пошел навстречу и оставил у себя Люси «в долг». Сумма сбора – 30 тысяч рублей. У девушки, которая взяла под опеку щенка, таких денег нет, нужна помощь неравнодушных людей.

ИСТОЧНИК KP.RU