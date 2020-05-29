В Ярославской области на прогулку в парк вышел кабан

29 Май 2020 2020-05-29T19:49:16+03:00

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Вчера, 28 мая, в Данилов заглянул кабан. Жители города увидели животное в парке Победы, который находится рядом с лесом. Зверь, не обращая внимания на людей, спокойно ходил по аллее.

Дикие животные все чаще стали появляться на улицах городов Ярославской области. 18 мая в Ярославле медведь напал на молодого человека, косолапого выследили и застрелили. Специалисты посчитали его поведение неадекватным. Спустя три дня еще один мишка появился в поселке Летешовка Тутаевского района. Частыми гостями Ярославля в последнее время стали лоси.

Если вы увидите животное, то позвоните в департамент охраны окружающей среды по телефонам горячих линий: (4852) 78-61-62, 40-19-15, 8-920-142-30-66 либо в полицию по телефону 102 или единому номеру телефона экстренных служб 112. Специалисты помогут вернуть животное в естественную среду обитания.

ИСТОЧНИК KP.RU