2020-05-17T16:26:02+03:00
Общество

В Ярославле на прогулку вышли четыре лосенка

Животных засняли ранним утром
Светлана Крутикова
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Четыре лосенка гуляли по Промышленному шоссе. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтактеЧетыре лосенка гуляли по Промышленному шоссе. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте
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Сегодня, 17 мая, около четырех часов утра ярославец снял на видео четырех лосят, гуляющих по Промышленному шоссе. Ролик с подписью «Вот они красавцы» автор выложил в группе «Подслушано в Ярославле» ВКонтакте.

Животные спокойно стояли посреди дороги, но, когда машина подъехала близко, побежали на встречную полосу. Несколько секунд они бежали по дороге, и только громкий звуковой сигнал автомобиля заставил их свернуть на обочину.

- Без масок и перчаток. Безобразие, - пошутил в комментариях житель Ярославля.

Ярославцы отмечают, что в последнее время лоси стали частыми гостями в городе.

- Из Брагино на юго-западной на мост въезжала, на повороте лось дорогу перебежал. Даже не ожидала, что там могут бегать! – написала Елена Корнилова.

Поскольку чаще всего встречи с лосями происходят именно на дорогах, водителям необходимо быть предельно внимательными, чтобы не сбить животное и не подвергнуть опасности свою жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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