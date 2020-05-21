2020-05-21T09:52:36+03:00
Дом. Семья

В Ярославской области еще один медведь близко подошел к людям

В этот раз косолапого заметили в Тутаевском районе
Полина Вачнадзе
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В этот раз косолапого заметили в Тутаевском районеВ этот раз косолапого заметили в Тутаевском районеФото: Правительство Ярославской области
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Еще об одном медведе, который не побоялся людей и пришел в населенный пункт, сообщили жители поселка Летешовка Тутаевского района. В этих местах косолапые обитают давно, что чтобы открыто выходить к домам – такого еще не было.

В район сразу же направились охотинспекторы и охотоведы, чтобы понаблюдать за передвижением животного. По мнению специалистов, медведя могли привлечь запахи пищевых отходов, которые в деревнях и селах часто складируют в компостные ямы.

- В этом месте лесной массив находится недалеко от домов, нужно понимать, что в лесу всегда есть вероятность встретить дикого зверя. В целях профилактики рекомендуем закрывать места накопления пищевых отходов, чтобы не привлекать животных, порекомендовал заместитель председателя комитета охраны и использования животного мира департамента охраны окружающей среды Владимир Сафонов.

При обнаружении диких животных в населенном пункте нужно звонить в департамент по телефонам горячих линий: (4852)78-61-62, 40-19-15, 8-920-142-30-66 либо в полицию по телефону 102 или единому номеру телефона экстренных служб 112. Специалисты помогут вернуть животное в привычную среду.

Напомним, что 18 мая ночью в Ярославле медведь напал на прохожего. Через несколько часов косолапого выследили и застрелили, так как сочли его поведение неадекватным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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