2020-05-27T15:13:24+03:00
Общество

Роспотребнадзор: вода в Ростове не соответствует нормам по четырем параметрам

Для жителей города организован подвоз воды
Полина Вачнадзе
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Вода в Ростове не соответствует нормам по четырем параметрамВода в Ростове не соответствует нормам по четырем параметрамФото: Полина Вачнадзе
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Региональный Роспотребнадзор проверил качество питьевой воды в Ростове Великом. Если ранее "Южный водоканал" сообщал, что вода не соответствует СанПиН только по одному параметру - запаху, то сейчас выявилось несоответствие сразу по четырем пунктам. Не в норме запах, цветность, уровень железа и окисляемость.

- Так как устранить избыточный запах в питьевой воде на данный момент невозможно технологическими методами очистки ГП ЯО "Южный водоканал", было принято решение обеспечить граждан питьевой водой, - говорится на сайте администрации города.

Воду будут привозить ежедневно с 10:00 до 13:00 и с 17:00 до 19:00 по адресам:

- улица Октябрьская, 72 (перекресток с улицей Декабристов, "Булочная"),

- I микрорайон, 9 (коло "Дежурная аптека").

Ранее в "Юном водоканале" рыбный запах от воды из-под крана объясняли повышением уровня реки Устье, которая является источником водоснабжения Ростова и цветением водорослей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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