2020-05-26T09:44:31+03:00
Общество

Специалисты объяснили, почему водопроводная вода в Ростове пахнет рыбой

Чтобы избавиться от запаха, будет проведено обеззараживание резервуара чистой воды
Полина Вачнадзе
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Рыбный запах от воды приятен только котамРыбный запах от воды приятен только котамФото: Полина Вачнадзе
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В Ростове Великом, из-за многочисленных жалоб горожан на ужасный рыбный запах воды из-под крана, провели дополнительные исследование воды. И вновь результаты проб показали, что качество ее соответствует нормам СанПиН. Единственный параметр, который не вписывался в показатели и превышал допускаемую величину – это запах. Рыбные ароматы питьевой воды специалисты объяснили… аномальными погодными условиями.

- Из-за аномальных погодных условий, связанных с длительными и обильными ливневыми осадками, болота и равнинные площади заполнились водой, которая поступила в Устье, - так пояснил ситуацию генеральный директор ГП «Южный водоканал» Игорь Кузнецов. – Эта река является единственным источником водоснабжения Ростова, сельских поселений Белогостицы и Ишня.

Источник загрязнения, как говоря специалисты – результат цветения золотистых водорослей, явление природное, имеющее временный характер. В общем, ростовцы, потерпите… несколько дней. В ближайшее время, обещают на водоканале, запах должен исчезнуть: среди проводимых мероприятий – сброс воды из резервуара для его очистки, обеззараживания, промывки и заполнения по-новому. Кроме того, проведена дополнительная аммонизация жидкости. При обновлении воды в реке и резервуаре запах должен исчезнуть. А пока что – кипятите, отстаивайте, фильтруйте.

Проблему питьевой воды в Ростове давно уже пора решать капитально. Станция очистки была введена в строй еще в 80-е годы и требует модернизации. Работы планируют провести в 2022 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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