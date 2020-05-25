Ростовцы жалуются на запах тухлой рыбы от водопроводной воды

25 Май 2020 2020-05-25T08:02:21+03:00

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Жители Ростова в группе "Подслушано Ростов Великий [ПРВ]" второй день жалуются на отвратительную воду из-под крана, в которой не то что готовить, руки помыть, мягко говоря, неприятно.

- Это просто ужасно, вода пахнет тухлой рыбой! Не то чтобы пахнет - воняет. Делать что-либо невозможно с таким запахом. Когда-нибудь пили чай со вкусом рыбы? Ужас! Мы платим за такую воду? Хоть бы какие-нибудь меры приняли, - пишет аноним.

Ему вторят и другие подписчики.

- Вонь просто до рвоты. Утром умывались покупной водой. Как мыться в такой клоаке? - задает риторический вопрос Ксения Канглиева.

- Вот не будем всем городом платить за эту вонь. Белье не постирать, все испортишь, от всего вонища, - возмущается Анна Наумов.

- Вот бы хоть раз водоканал прислал квитанции с аннулированием оплаты. Хотя б за этот месяц когда люди страдают! В качестве компенсации. Но к сожалению ни кто не будет лишать себя прибыли. А народ он на то и народ, чтоб с нас деньги драть, - предлагает Галина Кочкина.

А водоканал считает, что все нормально. В группе ГП ЯО "Южный водоканал" ВКонтакте всем жалобщикам был дан такой ответ:

- В связи с поступающими жалобами жителей г.п. Ростов на запах от воды ГП ЯО ЮВК создана рабочая группа для выяснения причин, так как жалобы на запах поступают с центральной части города. На данный момент вода соответствует всем показателям СанПиН. Результаты работы группы будут опубликованы дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU