2020-03-27T14:47:29+03:00
Общество

В Ярославле после карантина открылся кинотеатр «Родина»

Карантин продлился всего два дня
Полина Вачнадзе
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Кинотеатр уже открылся для посетителей.Кинотеатр уже открылся для посетителей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На карантин по коронавирусу кинотеатр «Родина» в Ярославле закрылся 24 марта. На своем сайте представители кинотеатра сообщили, что работа залов временно приостановлена - до стабилизации общей эпидемиологической обстановки.

- Данные ограничения являются необходимыми, но носят временный характер, - говорилось в сообщении.

«Временный характер» оказался действительно временным. Кинотеатр уже открылся для посетителей.

- Друзья, рады сообщить, что кинотеатра возобновляет работу с 26 марта, - торжественно сообщили на странице «Родины» в социальных сетях вечером 25 марта.

Правда, предупредили о нюансах работы. Например, рассадка зрителей будет проводиться в шахматном порядке, увеличится время проветривания, в зал будут пускать не более 50 человек и каждый час обрабатывать дезинфицирующими средствами все открытые поверхности, которых часто касаются зрители.

Сегодня, 27 марта, губернатор Ярославской области подписал указ о приостановлении работы всех досуговых учреждений, в том числе и кинотеатров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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