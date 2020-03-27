В Ярославле закроются рестораны, парикмахерские, ночные клубы

27 Март 2020 2020-03-27T12:27:23+03:00

На время вынужденных выходных многие досуговые учреждения прекратят свою работу

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Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписал указ. Согласно ему, на время вынужденных выходных, то есть с 28 марта по 5 апреля, приостанавливается работы всех досуговых учреждений региона.

Закроются кафе, бары, рестораны, ночные клубы, парикмахерские, кинотеатры и другие развлекательные учреждения. Также не будут работать многофункциональные центры.

- Хочу подчеркнуть: неделя объявлена нерабочей не для того, чтобы посещать места массового досуга. Будущую неделю всем нужно провести дома, - сказал глава области. – Очень важна личная позиция руководителей как бюджетных, так и коммерческих предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU