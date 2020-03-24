Кинотеатр «Родина» в Ярославле закрылся на карантин

24 Март 2020 2020-03-24T17:13:20+03:00

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С сегодняшнего дня, 24 марта, кинотеатр «Родина в Ярославле приостанавливает свою работу. Это уже второй кинотеатр по Ярославской области, который закрылся из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Первым был частный кинотеатр в Данилове.

- В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, с 24 марта 2020 года кинотеатр «Родина» временно приостанавливает работу до стабилизации общей эпидемиологической обстановки. Данные ограничения являются необходимыми, но носят временный характер, приносим свои извинения и будем рады видеть Вас снова! - сообщается на сайте.

Дата возобновления сеансов пока не называется. Другие кинотеатры продолжают свою работу. Напомним, что 23 марта Министерство культуры рекомендовало кинотеатрам страны приостановить свою работу.

ИСТОЧНИК KP.RU