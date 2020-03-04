2020-03-04T12:11:38+03:00
Общество

В Ярославле сохранят троллейбус №8

Об этом сегодня сообщил мэр города
Светлана Крутикова
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Сегодня утром мэр Ярославля проехал по 8-му маршруту вместе с жителямиСегодня утром мэр Ярославля проехал по 8-му маршруту вместе с жителямиФото: Мэрия Ярославля
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Владимир Волков в ходе выступления на муниципалитет сообщил, что троллейбус №8 сохранят, потому что он важен для ярославцев.

- Сегодня утром я проехал по 8-му маршруту вместе с жителями. Пока я ехал, а это примерно 10 остановок, в троллейбус зашли всего два человека. Тем не менее мы решили, что восьмой маршрут остается, потому что то очень важно для жителей нашего города, - отметил Владимир Волков.

Напомним, на прошлой неделе на пресс-конференции в АО «Яргорэлектротранс» начальник управления городского пассажирского транспорта мэрии Сергей Волканевский и директор «ЯрГЭТ» Сергей Завьялов сообщили, что работа троллейбуса №8 временно прекратится с 1 апреля. Сейчас тот же маршрут с сохранением всех льгот дублируют автобусы №97с и №42. После этого ярославцы создали петицию, в которой требовали сохранить городской электротранспорт, остановить продажу депо и не трогать маршрут №8 троллейбуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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