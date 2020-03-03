Ярославцы в петиции требуют у мэрии сохранить троллейбусное депо

3 Март 2020 2020-03-03T17:26:06+03:00

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Ярославцы создали петицию, в которой настоятельно просят, а точнее, требуют у мэрии города сохранить городской электротранспорт, остановить продажу депо и не трогать маршрут №8 троллейбуса.

- Мэрия Ярославля, в очередной раз заботясь о благе ярославцев и наполнении бюджета, приняла решение о продаже троллейбусного депо. Итогом таких действий станет отмена 8-го маршрута троллейбуса, который соединяет самый многочисленный район города с центром. В мэрии говорят временно. В прошлом году также временно мэрией был закрыт 4-ый маршрут троллейбуса и также в один из удаленных районов, - напоминает автор петиции, размещенной на Change.org, Илья Шестериков.

Он акцентирует внимание на том, что все действия мэрия совершает в режиме, закрытом от публичного обсуждения, без учета мнения жителей, без отчета перед депутатским корпусом.

- В интервью СМИ председатель муниципалитета Артур Ефремов прямо говорит об игнорировании мэрией под руководством Владимира Волкова запросов и предложений депутатского корпуса, - пишут в обращении.

На данный момент петицию подписали чуть более 300 человек. Завтра, 4 марта, в Ярославле пройдет заседание муниципалитета, где в числе прочих будет обсуждаться и вопрос с троллейбусным депо.

ИСТОЧНИК KP.RU