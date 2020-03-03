2020-03-03T17:26:06+03:00
Общество

Ярославцы в петиции требуют у мэрии сохранить троллейбусное депо

И не отменять маршрут №8
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Комментарии: comments1
Петицию подписали 322 человека. ФОТО: скрин с сайта Change.orgПетицию подписали 322 человека. ФОТО: скрин с сайта Change.org
Изменить размер текста:

Ярославцы создали петицию, в которой настоятельно просят, а точнее, требуют у мэрии города сохранить городской электротранспорт, остановить продажу депо и не трогать маршрут №8 троллейбуса.

- Мэрия Ярославля, в очередной раз заботясь о благе ярославцев и наполнении бюджета, приняла решение о продаже троллейбусного депо. Итогом таких действий станет отмена 8-го маршрута троллейбуса, который соединяет самый многочисленный район города с центром. В мэрии говорят временно. В прошлом году также временно мэрией был закрыт 4-ый маршрут троллейбуса и также в один из удаленных районов, - напоминает автор петиции, размещенной на Change.org, Илья Шестериков.

Он акцентирует внимание на том, что все действия мэрия совершает в режиме, закрытом от публичного обсуждения, без учета мнения жителей, без отчета перед депутатским корпусом.

- В интервью СМИ председатель муниципалитета Артур Ефремов прямо говорит об игнорировании мэрией под руководством Владимира Волкова запросов и предложений депутатского корпуса, - пишут в обращении.

На данный момент петицию подписали чуть более 300 человек. Завтра, 4 марта, в Ярославле пройдет заседание муниципалитета, где в числе прочих будет обсуждаться и вопрос с троллейбусным депо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославской области проезд для некоторых льгоников станет бесплатным во всем транспорте
Прокуратура Рыбинска выявила нарушения в работе управляющих компаний
Ярославцы в петиции требуют у мэрии сохранить троллейбусное депо
Приставы убедили жителя Данилова поставить в квартире счетчик газа
В Ярославле увеличат премии умным детям
Ярославна выиграла золото на Чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия
Ярославские энергетики восстановили уличное освещение в Тверицах
Жительница Ярославской области зарезала сожителя в пьяном угаре
В Красном Профинтерне началась реконструкция очистной канализации
В школе искусств Рыбинска появилась уникальная скрипка
В Ярославле построят современный спортивный комплекс
Переезд троллейбусного депо в Ярославле хотят вынести на общественное обсуждение
В Tele2 раскрыли результаты деятельности за 2019 год
В деревенском доме в Ярославской области при пожаре сгорел дедушка
В Ярославском районе нашли опасный снаряд
Электрички Ярославль – Александров обещают сохранить
Какая погода будет в Ярославле на 8 Марта