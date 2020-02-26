«Все должно пройти безболезненно»: Что изменится после переезда депо №1?

В Ярославле 26 февраля прошла пресс-конференция, посвященная вопросу переезда троллейбусного депо №1. Спикерами встречи стали замдиректора управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский и директор АО «ЯРГэТ» Сергей Завьялов.

- Перенос троллейбусного депо с Горвала давно был необходим. По подсчетам специалистов, в ремонт депо, которое находится в изношенном состоянии, необходимо вложить порядка 300 миллионов рублей, - заявил директор АО «ЯРГэТ» Сергей Завьялов. – Такие траты не являются целесообразными.

В связи с этим было принято решение о переносе депо №1 на территорию трамвайного депо на Ленинградском проспекте, а также на территорию троллейбусного депо на улице Гагарина. При этом освободившуюся территорию на Горвале передадут инвестору.

- По условиям соглашения инвестор за свой счет должен предоставить новую тяговую подстанцию, 1700 квадратных метров жилья, проект школы на 500 учебных мест и новый подвижной состав для автопарка, - прокомментировал замдиректора управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

Основной пункт договора – проектирование и строительство подстанции. По словам начальника АО «ЯРГэТ», 45% городских подстанций находятся в аварийном состоянии. В случае выхода из строя одной из них, новая подстанция сможет обеспечить беспрерывную работу транспорта на маршрутах в центре города. Стоимость работ оценивается в 50 миллионов рублей.

Новостью для всех стало заявление Сергея Волканевского о том, что из-за переноса депо мэрия города вынуждена на неопределенный срок приостановить работу маршрута №8. Это связано с тем, что маршрут дублируется несколькими автобусами, а также является убыточным. При этом журналистов заверили, что весь подвижной состав маршрута будет перераспределен между другими линиями.

- Переезд депо №1 не затронет интересов сотрудников. Ни один из работников не будет уволен, - прокомментировал замдиректора управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский. – Все 85 работников, включая водителей, контролеров, охранников и уборщиков будут переведены в другие депо с сохранением заработной платы.

При этом число работников, которые не согласны с изменениями и собираются уйти по собственному желанию, озвучено не было. Спикеры заверили, что в ходе анализа сложившейся ситуации глобальных рисков не выявлено.

Осуществить перенос депо планируется до 1 апреля 2020 года. Уточняется, что уже 1 апреля троллейбусы маршрута №7 выйдут на линию из депо на улице Гагарина.