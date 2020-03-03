Переезд троллейбусного депо в Ярославле хотят вынести на общественное обсуждение

3 Март 2020 2020-03-03T14:45:57+03:00

Переезд депо касается не только пассажиров, но и работников транспортного предприятия. ФОТО: группа ЯрГорЭлектроТранс ВКонтакте

Общественники считают, что этот вопрос касается не только пассажиров, но и работников предприятия

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С инициативой собраться и обсудить работу городского общественного транспорта, а именно переезд троллейбусного депо, выступила Общественная палата Ярославля. На встрече также планируют затронуть и ликвидацию, хоть по словам городских властей, и временную, троллейбусного маршрута №8.

- Вопрос важный, мы хотели бы вынести его на широкое общественное обсуждение. Переезд депо касается не только пассажиров, но и, конечно, работников транспортного предприятия, - считает член Общественной палаты Татьяна Вершинина.

Она предлагает создать комиссию, которая бы следила за соблюдением коллективного договора. Еще нужно продумать логистику, так как за долгие годы сотрудники привыкли добираться до работы быстро и комфортно.

При этом Татьяна Вершинина считает, что переезд депо назревал давно и «в нем нет ничего страшного».

- Городу нужны перемены, нужно менять облик города в лучшую сторону. Депо находится в центральной части города, однако, его состояние на сегодняшний день плачевно. Но более важно то, что переезд на новую базу существенно улучшит условия труда работающих, - подчеркнула Вершинина.

Общественные обсуждения – дело, конечно, хорошее. Но есть ли смысл обсуждать, если по сути, вопрос уже решен, остались лишь значительные, но детали. Во всяком случае, немало ярославцев считают, что махать кулаками уже нет смысла.

ИСТОЧНИК KP.RU