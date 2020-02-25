«Дом разваливается на части». В Ярославле от дома отвалился кусок стены

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:29:29+03:00

Жильцы опасаются за свою жизнь и жизнь детей

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Пост в группе «Подслушано в Ярославле» опубликовал житель дома №16а поселка Сокол. На днях в подъезде рядом с выходом обвалился большой кусок штукатурки. Судя по фото, опубликованным в социальной сети, периодически сыплется штукатурка и с потолка.

- Дом разваливается по частям, а никаких мер для решения данной проблемы никто принимать не собирается. Сегодня утром, 23 февраля, отвалился кусок стены, который запросто мог прибить ребенка или покалечить его. Сколько раз были отправлены жалобы, просьбы предпринять нужные меры и устранить проблемы. Но мэрия нашего города решила отложить это на 2022 год. Неужели нам придется ждать 2 года и каждый день опасаться за свою жизнь и жизнь наших детей, чтобы случайно на нас не упал кусок бетона, - пишет автор сообщения, который пожелал остаться анонимным.

Дом, про который говорится в сообщение – двухэтажный, на 8 квартир, 1960 года постройки. Судя по всему, на 2022 год назначен капитальный ремонт дома. А тем временем, в одном из комментариев говорится, что поселок Сокол находится на непосредственном самоуправлении, то есть ремонтировать свои дома жильцы должны за свой счет.

- Поселок на самоуправлении. Тем самым можно предположить, что за содержание жилья никому не платят. Но ждут, что кто-то придет и сделает. Если вы на самоуправлении, то и управляйте сами, кого вы ждете? – пишет в комментариях Колян Коляныч.

Однако, судя по ответам, желающих скидываться особо и нет.

- Много пенсионеров в домах. Не соберешь сумм для ремонта. Да и пыталась собирать хотя б в своем доме на ремонт, особо желающих нет. Сами-то ничего не хотят, а на что-то надеются, - отвечает Юлия Смирнова, которая живет в поселке в похожем доме.

За комментариями КП-Ярославль обратилась в мэрию Ярославля. Ждем ответа. Напомним, что не так давно в Ярославля кусок штукатурки чуть было не упал на коляску с трехнедельным малышом.

Периодически сыплется штукатурка и с потолка. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU