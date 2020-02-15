2020-02-15T16:34:13+03:00
Общество

В Ярославле на детскую коляску с трехнедельным малышом чуть было не упал кусок штукатурки с дома

Отец успел оттолкнуть коляску
Полина Вачнадзе
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Пласт штукатурки упал рядом с детской коляской. ФОТО: Николай ЕрмолинскийПласт штукатурки упал рядом с детской коляской. ФОТО: Николай Ермолинский
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Травмами могла закончиться прогулка ярославца Николая Ермолинского с маленьким ребенком, но, к счастью, все обошлось. На этот раз. Если и дальше никакие меры не будут приняты, могут пострадать люди.

Сегодня в одной из городских групп в социальной сети Николай опубликовал пост. Утром он вышел на прогулку со своим трехнедельным малышом. Когда шли обратно, рядом с ними упал большой пласт штукатурки с дома.

Пласт штукатурки упал рядом с детской коляской. ФОТО: Николай Ермолинский

Пласт штукатурки упал рядом с детской коляской. ФОТО: Николай Ермолинский

- Возвращался с ребенком с прогулки, посыпался дом в этот момент, хорошо, что не в коляску, успел оттолкнуть! Я до этого звонил на протяжении трех лет в Дзержинский управдом, приезжали, смотрели, уезжали. Крыша течет каждую весну, всем наплевать, только квитки присылают, что надо заплатить, - пишет Николай в группе "Жесть Ярославля" ВКонтакте.

КП-Ярославль связалась с автором поста, вот что он нам рассказал.

- Дом №4 на улице 18 Марта, на Парижской Коммуне. Шел с коляской, услышал шорох и как-то инстинктивно убрал коляску по козырек. Еще и соседка с ребенком заходила, хорошо, что он медленно шел. На людей не попало, просто повезло, - говорит Николай.

Практически сразу опасное место огородили лентами, написали предупреждение о том, что нужно быть осторожными - возможно обрушение штукатурки.

Опасное место огородили лентами. ФОТО: Николай Ермолинский

Опасное место огородили лентами. ФОТО: Николай Ермолинский

- Сказали, что ваша заявка принята. И так примерно одно и то же с 2015 года, - рассказал ярославец.

В комментариях к посту ярославцы высказали свое мнение по поводу случившегося.

- Вот когда реально кого-то стукнет, только тогда начнут выяснять: кто виноват и что надо было сделать. Поднимайте этот вопрос прямо сейчас, а то можете опоздать. УК пригласите для составления акта, - советует Елена Куварина.

КП-Ярославль за комментариями по этому ЧП обратилась к главе администрации Дзержинского района. Ждем ответа и дальше будем следить за ситуацией.

То, что штукатурка не попала на людей - большое везение. ФОТО: Николай Ермолинский

То, что штукатурка не попала на людей - большое везение. ФОТО: Николай Ермолинский

ИСТОЧНИК KP.RU

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