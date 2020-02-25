2020-02-25T18:48:44+03:00
Общество

Дом в Ярославле, где обвалился пласт штукатурки, жильцы обязаны приводить в порядок сами

Управляющей компании здесь нет
Полина Вачнадзе
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Управляющей организации в доме нет, квитанции за обслуживание жителям не предъявляют. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтактеУправляющей организации в доме нет, квитанции за обслуживание жителям не предъявляют. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте
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В департаменте городского хозяйства мэрии пояснили, почему дом №16а в поселке Сокол, где на днях обвалился большой пласт штукатурки и валится потолок в подъезде, жильцам придется ремонтировать самостоятельно. На днях в социальных сетях житель этого дома пожаловался на то, что власти не обращают на их проблемы никакого внимания.

- Управляющей организации в доме нет, квитанции за обслуживание жителям не предъявляют.

Согласно статье Гражданского кодекса и свое имущество, и общее имущество дома, к которому в том числе относится и фасад, собственники должны содержать самостоятельно, - рассказали в департаменте.

Капитальный ремонт фасада по областной программе запланирован на 2023-2025 год. Для досрочного его проведения необходимо решение общего собрания и заключение специализированной организации о неотложном ремонте. Эти документы нужно сдать в ДГХ до 30 августа.

Для дополнительных консультаций жители могут обратиться либо в ДГХ, либо в администрацию района, которая находится по адресу Московский проспект, 107, кабинет 337. Телефон: 40-92-65.

ИСТОЧНИК KP.RU

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