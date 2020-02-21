Рыбинский суд снова посадил за решетку криминального авторитета

21 Февр. 2020 2020-02-21T16:25:31+03:00

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Меньше двух недель назад постановлением Рыбинского суда из СИЗО освободили 32-летнего криминального авторитета. Подозреваемый распространял обычаи криминального мира, разрешал споры, а его решения и указы должны были беспрекословно исполняться людьми низшего статуса. Ранее суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Адвокат «смотрящего» Александр Захарьин пояснил, что у подсудимого есть работа и несовершеннолетний ребенок. Суд учел эти обстоятельства , однако 20 февраля 2020 года главаря преступной иерархии и четверых подозреваемых снова отправили за решетку на 1 месяц 28 суток до 15 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU