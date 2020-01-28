2020-01-28T09:48:50+03:00
Происшествия

В Ярославской области впервые будут судить «смотрящего»

За свой авторитет в преступном мире он может сесть на 15 лет
Полина Вачнадзе
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Мужчина сейчас находится под стражейМужчина сейчас находится под стражейФото: Олег ЗОЛОТО
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Уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии» в Ярославской области возбуждено впервые. Судить будут 31-летнего рыбинца.

Несмотря на молодой возраст, по версии следствия, он занимает один из высших постов в преступном мире Рыбинска, подчиняет своей воле лиц, имеющих более низкий статус, сохраняет и распространяет преступные традиции и обычаи, а также занимается разрешением криминальных споров. Проще говоря, мужчины выполняет функции смотрящего. С 2019 года, после поправок в законе, это является уголовным преступлением и сурово наказывается.

- Предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

Мужчина сейчас находится под стражей. Ранее он уже был судим за убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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