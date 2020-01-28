В Ярославской области впервые будут судить «смотрящего»

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:48:50+03:00

За свой авторитет в преступном мире он может сесть на 15 лет

Изменить размер текста: A A

Уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии» в Ярославской области возбуждено впервые. Судить будут 31-летнего рыбинца.

Несмотря на молодой возраст, по версии следствия, он занимает один из высших постов в преступном мире Рыбинска, подчиняет своей воле лиц, имеющих более низкий статус, сохраняет и распространяет преступные традиции и обычаи, а также занимается разрешением криминальных споров. Проще говоря, мужчины выполняет функции смотрящего. С 2019 года, после поправок в законе, это является уголовным преступлением и сурово наказывается.

- Предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

Мужчина сейчас находится под стражей. Ранее он уже был судим за убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU