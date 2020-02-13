«А на дворе чудесная погода»: ярославский криминальный авторитет вышел из СИЗО

13 Февр. 2020 2020-02-13T12:46:26+03:00

Молодой человек присутствовал на заседании онлайн – по видеосвязи из следственного изолятора Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Суд отменил постановление о мере пресечения в виде заключения под стражу

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Из СИЗО освободили 32-летнего криминального авторитета. Ранее рыбинский суд постановил избрать «смотрящему» меру пресечения в виде заключения под стражу, но теперь ярославский областной суд отменил это постановление. Других ходатайств пока не было заявлено. Кстати, молодой человек присутствовал на заседании онлайн – по видеосвязи из следственного изолятора.

Как сообщил адвокат криминального авторитета Александр Захарьин, ранее рыбинский суд не учел некоторых обстоятельств: несовершеннолетнего ребенка и работу подсудимого.

Задержание молодого человека произошло в конце января 2020 года. Ему предъявлено обвинение по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Он распространял обычаи криминального мира, разрешал споры, а его решения и указы должны были беспрекословно исполняться людьми низшего статуса.

Расследование уголовного дела продолжается. По этой статье для молодого авторитета предусмотрено наказание от 8 до 15 лет и штраф до пяти миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU