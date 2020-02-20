2020-02-20T15:48:18+03:00
Происшествия

В Ярославле на улице Пирогова асфальт провалился из-за резкого потепления

Дорога была отремонтирована в 2017 году по проекту БКД
Полина Вачнадзе
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Дорога была отремонтирована в 2017 году по проекту БКДДорога была отремонтирована в 2017 году по проекту БКДФото: Мэрия Ярославля
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На пересечении улиц Пирогова и Попова в Ярославле сегодня произошло ЧП – автомобиль провалился под асфальт. По словам сотрудников Ярославского водоканала, во время паводка происходит подмыв грунта талыми водами, что может привести к повреждениям на сетях. Особая нагрузка приходится на канализационные коллекторы.

- Улица Пирогова была отремонтирована по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году, но это не гарантийный случай. Ремонт должен производить собственник сетей, - пояснил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

«Ярославльводоканал» уже приступил к устранению разрушений. Участок огорожен, движение транспорта по нему прекращено, из-за этого сегодня изменили схему движения автобусов.

Поврежденное место обещают отремонтировать в ближайшее время, в том числе и заменить полотно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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