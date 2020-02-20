В Ярославле на Липовой легковушка провалилась под асфальт
Спасать ВАЗ приехал манипулятор
ФОТО: соцсети
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В Ярославле на Липовой горе ВАЗ-2114 провалился под землю. Автомобиль парализовал движение автобусов и маршруток, а вытаскивать его, по словам очевидцев, принялись местные жители. Однако они не справились и вызвали манипулятор. Дорогу пришлось перекрыть и выставить знак «Дорожные работы». Остроумные горожане тут же переименовали Липовую гору в «Липовую дыру».
ИСТОЧНИК KP.RU