В Ярославле на Липовой легковушка провалилась под асфальт

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:39:38+03:00

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В Ярославле на Липовой горе ВАЗ-2114 провалился под землю. Автомобиль парализовал движение автобусов и маршруток, а вытаскивать его, по словам очевидцев, принялись местные жители. Однако они не справились и вызвали манипулятор. Дорогу пришлось перекрыть и выставить знак «Дорожные работы». Остроумные горожане тут же переименовали Липовую гору в «Липовую дыру».

ИСТОЧНИК KP.RU