2020-02-20T12:01:05+03:00
Общество

Из-за провала асфальта на Липовой горе в Ярославле изменилось движение автобусов

Под землю ушел автомобиль ВАЗ-2114
Полина Вачнадзе
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Под землю ушел автомобиль ВАЗ-2114. ФОТО: соцсеть ВКонтактеПод землю ушел автомобиль ВАЗ-2114. ФОТО: соцсеть ВКонтакте
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Авария на Липовой горе в Ярославле произошла сегодня, 20 февраля, утром. Около 6 часов легковушка провалилась под асфальт и тем самым парализовала движение автобусов и маршруток на трассе. Специалисты ликвидируют аварию, но из-за этого прошлось внести коррективы в движение общественного транспорта.

Как пояснили в мэрии Ярославля, закрыто движение автобусов №№4а, 41а, 41б на улице Пирогова. Автобусы №41а и №41б ходят по улице Индустриальной до остановки «Поселок Куйбышева» в оба направления.

Автобусы №4а ездят по проспекту Фрунзе, улице Индустриальной с заездом на остановку «Поселок Куйбышева» и далее до остановки «Поселок Октябрьский» в оба направления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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