Из-за провала асфальта на Липовой горе в Ярославле изменилось движение автобусов
Авария на Липовой горе в Ярославле произошла сегодня, 20 февраля, утром. Около 6 часов легковушка провалилась под асфальт и тем самым парализовала движение автобусов и маршруток на трассе. Специалисты ликвидируют аварию, но из-за этого прошлось внести коррективы в движение общественного транспорта.
Как пояснили в мэрии Ярославля, закрыто движение автобусов №№4а, 41а, 41б на улице Пирогова. Автобусы №41а и №41б ходят по улице Индустриальной до остановки «Поселок Куйбышева» в оба направления.
Автобусы №4а ездят по проспекту Фрунзе, улице Индустриальной с заездом на остановку «Поселок Куйбышева» и далее до остановки «Поселок Октябрьский» в оба направления.
ИСТОЧНИК KP.RU