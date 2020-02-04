Ярославское МЧС: в Ярославле и Рыбинске снижается уровень воды

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:26:08+03:00

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В Главном управлении областного МЧС прошло оперативное совещание по подтоплению территорий региона. На 8 утра сегодняшнего дня наблюдается снижение уровня воды в Рыбинске – 87,77 метров по балтийской системе и в Ярославле – 86,66 метров. Стабильной называют спасатели и ситуацию в Тутаеве. Уровень воды не превышает критической отметки.

Новых затопленный территория, в том числе жилых и социально-значимых объектов, нет.

Несколько дней назад из-за повышения уровня воды в Волге затопило нижний ярус набережной в Ярославле. От большой воды пострадали летние домики в СНТ.

ИСТОЧНИК KP.RU