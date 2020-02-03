2020-02-03T14:08:22+03:00
Общество

В мэрии Ярославля обсудили ситуацию с половодьем

По данным областного МЧС, уровень воды начал снижаться
Полина Вачнадзе
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Так сейчас выглядят улицы "Мономера". ФОТО: Платон Смирнов "Жесть Ярославля" ВКонтактеТак сейчас выглядят улицы "Мономера". ФОТО: Платон Смирнов "Жесть Ярославля" ВКонтакте
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Но по фото, которые публикуют жители окрестностей Ярославля, этого пока не видно. Вчера и сегодня в социальных сетях владельцы летних домов СНТ «Мономер» разместили снимки затопленных улиц и домов поселка.

- Топить начало в субботу. Приезжало руководство, посмотрели, походили, развели руками. Народ брошен на произвол. В некоторых домах вода. Она поднимается, - пишет один из владельцев домов в СНТ Платон Смирнов.

Сегодня в мэрии на общегородском совещании обсудили ситуацию с подтоплениями, которые возникли из-за сброса воды с рыбинского водохранилища. В течение четырех дней наблюдается подъем воды в Волге до 86,7 метра.

- Нормой уровня воды в Волге является отметка в 84 метра балтийской системы. 86 метров – неблагоприятная ситуация, 88 – опасная, 91 – критическая. Но последняя может возникнуть только при прорыве плотины Рыбинской ГЭС, - пояснил начальник отдела гражданской обороны мэрии Алексей Чекалев. – Имеются сообщения граждан о подтоплении коммерческих построек, подвалов, гаражей, садоводческих кооперативов. От ТГК-2 сообщение о подтоплении тепловой камеры у Которосли. Обращений о затоплении жилых помещений не поступало.

Как сообщает областное Управление МЧС, уровень воды уже начал снижаться. Но ледяные заторы в Некрасовском районе очень мешают ее уходу. В мэрии же уверили, что в случае серьезного ЧП к эвакуации людей все готово, в том числе и пункты временного размещения. Но очень бы не хотелось это проверять.

ИСТОЧНИК KP.RU

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