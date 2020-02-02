Всемирный потоп по-ярославски: в городе затопило набережные, пляжи и Стрелку
Из-за сильных морозов на следующей неделе город рискует превратиться в каток
Алла Анисимова
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В Ярославле из-за увеличения уровня воды в Волге затопило нижний ярус набережной. В соцсетях горожане удивляются спокойствию коммунальных служб и уверены, что волнения начнутся, когда подтопит и верхнюю набережную. Кстати, на Тверицком пляже граница берега тоже сдвинулась, да и Стрелка частично находится в воде.
– По планам через несколько дней уровень воды должен упасть, а температура воздуха понизится. Это будет самый длинный бесплатный каток в России. Покупайте коньки, отдыхайте, – написал в комментариях Илья Кучарин.
ИСТОЧНИК KP.RU