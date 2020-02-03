2020-02-03T12:03:42+03:00
Происшествия

Экс-сотрудника ярославской колонии приговорили к 3,5 годам условно

Владимир Костюк обвинялся в превышении должностных полномочий
Полина Вачнадзе
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Прокуратура требовала для экс-сотрудника ФСИН реального лишения свободыПрокуратура требовала для экс-сотрудника ФСИН реального лишения свободыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Очередное дело об избиениях в ярославской колонии рассматривали сегодня в Заволжском суде Ярославля. Владимир Костюк, бывший сотрудник ИК, обвинялся в превышении должностных полномочий. Как сообщает обвинение, он ударил заключенного Павла Соколова, зная, что тот не так давно перенес операцию на голове. Провинность Соколова заключалась в том, что он пошел в туалет в неположенное время.

Прокуратура требовала для экс-сотрудника ФСИН, который, кстати, еще до суда вышел на пенсию, реального лишения свободы. Однако защита попросила условного срока, так как Костюк один воспитывает ребенка и имеет на иждивении мать. Кроме того, он признал свою вину, правда, уверял, что специально осужденного не толкал, а только подтолкнул, а тот поскользнулся и упал.

В итоге суд назначил Владимиру Костюку наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Кроме того, осужденному запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 3 года.

Расследование дел о пытках в ярославской колонии началось в 2018 году. Тогда в сети появилось видео, на котором отчетливо видно, как сотрудники ИК-1 избивали заключенного Евгения Макарова. Позже появились и другие потерпевшие. Некоторым бывшим сотрудникам колонии уже вынесли приговоры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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