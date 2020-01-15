Оглашен первый приговор по делу о пытках над заключенным Макаровым в ярославской колонии

Сегодня, 15 января, в Заволжском районном суде Ярославля огласили приговор бывшему заместителю начальника оперативного отдела Сергею Ефремову, причастному к пыткам над заключенным ИК-1 Евгением Макаровым. Ефремов обвинялся в «Превышении должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения». Бывший уфсиновец согласился с обвинением, активно сотрудничал со следствием и давал показания против своих коллег. Он заключил досудебное соглашение и его дело было выделено в отдельное производство. Прокуратура запросила для Сергея Ефремова 5 лет лишения свободы. Учитывая все обстоятельства, суд назначил обвиняемому четыре года в колонии общего режима. Кроме того, Ефремову на два года запретили работать в органах власти и лишили звания капитана внутренней службы.

Бывшему фсиновцу назначили четыре года колонии общего режимаФото: Роман РЫЖИКОВ

- Если бы мне дали второй шанс, конечно же, я бы не стал бить, - говорил Ефремов на одном из заседаний, признавая, что поступил тогда неправильно.

Однако с потерпевшего обвиняемый и его защита вины тоже не снимали: по их версии, Макаров своим неподобающим поведением сам спровоцировал такое к себе отношение.

В день вынесения приговора Сергей Ефремов хранил молчание. Он не давал никаких комментариев и спокойно, по крайней мере, внешне, ожидал решения суда. Никаких эмоций не последовало и после оглашения вердикта. Поцеловав жену, бывший сотрудник колонии молча вышел из зала суда под конвоем.

Ефремов держался на заседании сдержано и спокойноФото: Роман РЫЖИКОВ

- Мы довольны приговором и обжаловать его не будем, - заявила после заседания адвокат Евгения Макарова Ирина Бирюкова.

Отметим, сам пострадавший на оглашении приговора и предшествующем ему заседании не присутствовал. По словам защиты, Макаров до сих пор испытывает большой стресс из-за случившегося с ним в колонии во время отбывания наказания за совершенное им преступление.

-Женя до сих пор не может досмотреть видео пыток до конца, - добавила адвокат. - Для него все это очень трудно.

Напомним, что скандал разгорелся в июле 2018 года. Тогда в интернет попало видео из ИК-1, на кадрах которого было хорошо видно, как сотрудники колонии бьют заключенного Макарова по пяткам, льют на лицо воду и всячески издеваются. По делу Макарова проходят порядка 20 фигурантов. Большинство из них обвиняется в превышении должностных полномочий.