2020-01-15T12:05:38+03:00
Происшествия

Оглашен первый приговор по делу о пытках над заключенным Макаровым в ярославской колонии

Сергею Ефремову назначили 4 года лишения свободы
Роман РЫЖИКОВПолина Вачнадзе
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Ефремов заключил досудебное соглашение со следствиемЕфремов заключил досудебное соглашение со следствиемФото: Роман РЫЖИКОВ
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Сегодня, 15 января, в Заволжском районном суде Ярославля огласили приговор бывшему заместителю начальника оперативного отдела Сергею Ефремову, причастному к пыткам над заключенным ИК-1 Евгением Макаровым. Ефремов обвинялся в «Превышении должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения». Бывший уфсиновец согласился с обвинением, активно сотрудничал со следствием и давал показания против своих коллег. Он заключил досудебное соглашение и его дело было выделено в отдельное производство. Прокуратура запросила для Сергея Ефремова 5 лет лишения свободы. Учитывая все обстоятельства, суд назначил обвиняемому четыре года в колонии общего режима. Кроме того, Ефремову на два года запретили работать в органах власти и лишили звания капитана внутренней службы.

Бывшему фсиновцу назначили четыре года колонии общего режима Фото: Роман РЫЖИКОВ

Бывшему фсиновцу назначили четыре года колонии общего режимаФото: Роман РЫЖИКОВ

- Если бы мне дали второй шанс, конечно же, я бы не стал бить, - говорил Ефремов на одном из заседаний, признавая, что поступил тогда неправильно.

Однако с потерпевшего обвиняемый и его защита вины тоже не снимали: по их версии, Макаров своим неподобающим поведением сам спровоцировал такое к себе отношение.

В день вынесения приговора Сергей Ефремов хранил молчание. Он не давал никаких комментариев и спокойно, по крайней мере, внешне, ожидал решения суда. Никаких эмоций не последовало и после оглашения вердикта. Поцеловав жену, бывший сотрудник колонии молча вышел из зала суда под конвоем.

Ефремов держался на заседании сдержано и спокойно Фото: Роман РЫЖИКОВ

Ефремов держался на заседании сдержано и спокойноФото: Роман РЫЖИКОВ

- Мы довольны приговором и обжаловать его не будем, - заявила после заседания адвокат Евгения Макарова Ирина Бирюкова.

Отметим, сам пострадавший на оглашении приговора и предшествующем ему заседании не присутствовал. По словам защиты, Макаров до сих пор испытывает большой стресс из-за случившегося с ним в колонии во время отбывания наказания за совершенное им преступление.

-Женя до сих пор не может досмотреть видео пыток до конца, - добавила адвокат. - Для него все это очень трудно.

Напомним, что скандал разгорелся в июле 2018 года. Тогда в интернет попало видео из ИК-1, на кадрах которого было хорошо видно, как сотрудники колонии бьют заключенного Макарова по пяткам, льют на лицо воду и всячески издеваются. По делу Макарова проходят порядка 20 фигурантов. Большинство из них обвиняется в превышении должностных полномочий.

(18+) Свидетельство. Сотрудники ИК-1 ФСИН по Ярославской области пытают заключенного.Видео: "Новая газета"

ИСТОЧНИК KP.RU

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