Разрыв шаблонов: воспоминания ресторатора о походе в первый в СССР «Макдональдс»

31 Янв. 2020 2020-01-31T15:03:31+03:00

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Ярославский ресторатор Ян Левин поделился своими воспоминаниями о первом «Макдональдсе», который открылся в Москве ровно 30 лет назад, 31 января 1990 года.

- События этого дня попали во все книги рекордов. Организаторы планировали, что ресторан будет готов обслужить в первые часы работы тысячу человек. Однако, люди начали занимать очередь с четырех утра. К открытию на Пушкинской площади скопилась огромная толпа численностью более пяти тысяч человек. За первый день работы были побиты все мыслимые рекорды Макдональдса — были обслужены 30 000 человек (до этого рекорд был у Будапешта – девять тысяч).

Многочасовая очередь стояла первые месяцы работы ресторана быстрого питания, при том, что цены для рядового советского гражданина кусались.

- Довелось постоять в ней и мне, - рассказывает Ян. - Мы с бабушкой и дедушкой приехали в Москву, кажется, в марте 1990 года. Живо помню огромный извивающийся хвост очереди, шириной в 5-6 человек. Порядок поддерживала милиция. Мы стояли недолго - пару часов. Увиденное внутри запомнилось мне на всю жизнь

По словам Яна, на фоне пустующих полок продовольственных магазинов и карточной системы, для советского человека того времени, особенно из провинции, Макдональдс был форменным НЛО, спустившимся на землю. Улыбчивые сотрудники неулыбчивым гражданам казались чужаками, которые издеваются над обыденной угрюмостью, а обмен случайно разлитого молочного коктейля разрывал шаблоны.

- Я забрал после этого, запомнившегося на всю жизнь, обеда вообще всё, что мог: трубочки, стаканчики, салфетки, коробки из-под картошки, упаковку бургеров (они тогда ещё все упаковывались в пластик), - говорит Ян. - Всё это потом в Мурманске(откуда он родом – прим.) рассматривалось и разглядывалось моими дворовыми дружками с не меньшим изумлением, как индейцы бы рассматривали топоры, зеркальца, и бусы, привезённые первыми конкистадорами.

Сегодня же Ярославцы ходят не только в «Макдональдс», но и в заведения самого Яна Левина, уже давно ставшие знаковыми для нашего города Известен ресторатор и своими выдумками: памятник потерянному айфону «Пинты» , бумажник у «Брюгге», табличка из будущего на стене «Хмеля и Гриля»...

Кстати, Ярославль стал одним из первых городов, где появился «Макдональдс» - в 1998 году.

ИСТОЧНИК KP.RU